Uccide la madre dopo una lite e si costituisce

Una tragedia familiare ha scosso pochi minuti fa Pozzuoli. Un uomo ha ucciso la madre al termine di una lite. L'ha uccisa colpendola con un corpo contundente e poi accoltellandola. Non sono ancora chiare le circostanze che hanno scatenato il gesto estremo. Non si conoscono al momento le generalità della vittima mentre si sa che il figlio ha 32 anni ed era in cura in un centro di igiene mentale. I fatti sono accaduti in un'abitazione nei pressi dell'ospedale “La Schiana”.

L'uomo si è però immediatamente costituito presso il commissariato di polizia locale, raccontando l'accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti insieme ai colleghi della scientifica per provare a ricostruire il delitto. Sono in corso i rilievi del caso in attesa che arrivi anche il magistrato di turno. L'aggressore è, invece, in custodia nelle camere di sicurezza del commissariato puteolano.