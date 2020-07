Strappò a morsi l'orecchio a un ragazzo: sconto di pena per il figlio di Tina Rispoli

Pochi mesi di sconto di pena sono stati accordati al figlio di Tina Rispoli e del boss Gaetano Marino. La Corte d'Appello di Napoli ha condanato a tre anni e dieci mesi di reclusione Crescenzio Marino, a giudizio per aver strappato un orecchio con un morso al nuovo fidanzato della sua ex. In primo grado il giovane venne condannato a quattro anni e quattro mesi con rito abbreviato dal Gip del tribunale partenopeo Mario Carbone. In appello la pena è stata leggermente ritoccata a favore dell'imputato.

L'aggressione

I fatti per i quali Marino è andato a processo risalgono al 24 aprile 2019. Il figlio di Tina Rispoli fu protagonista di una lite all'interno del rione Berlingieri a Secondigliano. Affrontò il nuovo fidanzato della sua ex fidanzata a cui aveva provato a riavvicinarsi con alcuni messaggi. Questo il “casus belli” che portò allo scontro tra i due che si concluse con l'aggressione di Marino che stacco parte dell'orecchio sinistro al suo “avversario” con un morso. Una ferita grave che venne curata con oltre 50 punti di sutura.

Il matrimonio tra Tina Rispoli e Tony Colombo

La notizia dell'aggressione assunse rilevanza nazionale visto che la madre Tina Rispoli era da poco convolata a nozze con il cantante neomelodico Tony Colombo. Il matrimonio venne trasmesso in diretta su Canale 5 nel corso della trasmissione di Barbara D'Urso. Non mancarono le polemiche sul passato della Rispoli che è vedova del boss delle Case Celesti, Gaetano Marino, alias “moncherino”, ucciso a Terracina il 23 agosto 2012 in un agguato di camorra. La Rispoli era sulla spiaggia quando il marito venne assassinato e fu la prima ad accorrere in suo soccorso. Dalla relazione tra Marino e la Rispoli nacque Crescenzio la cui vicenda finì immediatamente nell'occhio del ciclone. A poco più di un anno di distanza la condanna potrebbe diventare definitiva.