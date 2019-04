Lite con un altro ragazzo, fermato il figlio di Tina Colombo: "Io so chi è mio figlio"

"Io so chi è mio figlio e posso solo riderci sopra. Ormai è una croce: una sciocchezza ne fanno una tragedia". Così Tina Rispoli, moglie del noto cantante Tony Colombo, ha commentato su Instagram, rispondendo ad alcune domande dei suoi followers, la notizia del fermo del figlio per una lite per motivi passionali, circolata nelle ultime ore sui social.

"Sono entrambi due bravi ragazzi. Una parola ciascuno e sono arrivati alle mani. Tutto qua, ma niente di grave", scrive Tina che dice: "Mio figlio è stato fermato perchè l'altro ragazzo lo ha denunciato, mentre lui no".

Quanto alla richiesta se fosse vero che il figlio avesse strappato a morsi una parte dell'orecchio del contendente, la donna ha aggiunto: "Staccare a morsi è una cosa, cadere e farsi male durante una lite è un’altra. Sono ragazzi, mi dispiace, non dovrebbero accadere certe cose. Però grazie a Dio non è successo niente di grave, ma come sempre si esagera sui social. Serve visibilità a queste persone e per averla devono parlare di noi, ma non hanno capito una cosa che con me non fila. Se dovesse morire il mio cane, diranno che se l’è mangiato un leone".