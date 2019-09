Prese a pugni e morsi un rivale in amore: condannato il figlio di Tina Colombo

Quattro anni e quattro mesi: questa la sentenza arrivata per Crescenzo Marino, figlio di Tina Rispoli e del suo defunto marito, il boss Gaetano Marino. Il giovane è stato condannato per lesioni gravi per una rissa avvenuta ad aprile, a Secondigliano. Crescenzo Marino avrebbe aggredito per motivi passionali un 21enne, staccandogli quasi un orecchio con un morso e colpendolo al volto.

La vittima aveva riportato gravi danni: in ospedale aveva dovuto subire una sutura con cinquanta punti.

"UNA SCIOCCHEZZA" - Così la madre di Crescenzo Marino, Tina Rispoli - nel frattempo diventata la moglie del cantante neomelodico Tony Colombo - aveva definito la vicenda. "Sono entrambi due bravi ragazzi. Una parola ciascuno e sono arrivati alle mani. Tutto qua, ma niente di grave", scrisse Tina. "Mio figlio è stato fermato perchè l'altro ragazzo lo ha denunciato, mentre lui no. Sono ragazzi, mi dispiace, non dovrebbero accadere certe cose. Però grazie a Dio non è successo niente di grave, ma come sempre si esagera sui social. Serve visibilità a queste persone e per averla devono parlare di noi, ma non hanno capito una cosa che con me non fila. Se dovesse morire il mio cane, diranno che se l’è mangiato un leone".