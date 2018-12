Picchia continuamente il padre per soldi, arrestato 36enne di Sant'Antimo

I Carabinieri della Tenenza di Sant’Antimo hanno arrestato per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia un 36enne del luogo già noto alle forze dell'ordine. All’interno della sua abitazione si era armato di coltello per costringere il padre 68enne a consegnargli dei soldi verosimilmente necessari per l’acquisto di droga.



Poi aveva cercato di colpirlo ma l’uomo era riuscito a uscire di casa e a recarsi dai Carabinieri denunciando l’accaduto. Riaccompagnato dai militari dell’Arma nella sua abitazione, il malcapitato ha trovato ad attenderlo il figlio, che non accorgendosi in un primo momento della presenza dei militari, ha tentato nuovamente di aggredirlo, vendendo però subito bloccato e tratto in arresto. Successivi accertamenti hanno consentito di acclarare che da circa cinque mesi l’uomo era costretto a subire continue violenze fisiche e psicologiche finora mai denunciate.



L’arrestato è stato tradotto nella casa Circondariale di Poggioreale.