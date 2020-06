Figlio minaccia madre con un coltello: voleva i soldi dai genitori

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Francesco Cappiello per una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una coppia che ha raccontato di essere stata minacciata con un coltello dal figlio. L’uomo, infatti, come già avvenuto in precedenti occasioni, aveva chiesto soldi ai genitori e, di fronte al loro rifiuto, li aveva minacciati ed aggrediti.

Il 34enne napoletano con precedenti di polizia, è stato rintracciato poco dopo in Piazza Trieste e Trento ed arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata.