Fidù, la paletta a spuzzo per cani è made in Napoli

Fidù è un progetto tutto napoletano dedicato agli amici a quattro zampe. A brevettarlo, come riporta La Repubblica, Tiziana Di Iorio: "Amo il mio cane e quando lo porto in giro non voglio vedere facce strane che criticano".

Ma cos'è Fidù? Una paletta a spruzzo facilmente trasportabile, una pinza per deiezioni - può essere utilizzata da adulti e bambini - che aiuta a eliminare ogni traccia dalla strada delle funzioni fisiologiche del cane. La paletta è applicata a una tracolla, alla quale si potrà agganciare anche il guinzaglio.

Il brevetto napoletano attende dunque solo di poter essere realizzato per la gioia di proprietari di cani e non.