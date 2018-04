La poliziotta sviene, Fico si alza e corre verso di lei: il gesto apprezzato da tutti

Durante il discorso del Ministro degli Interni Marco Minniti all'interno delle celebrazioni romane per il 166esimo anniversario della Polizia, succede un episodio spiacevole. Una delle poliziotte schierate sviene: tra i primi ad allarmarsi, immortalato in alcuni video, è il Presidente della Camera Roberto Fico, che rompe il protocollo e senza indugi si precipita verso la poliziotta prima di sollecitare i soccorsi. Il gesto non è sfuggito ai molti presenti e in queste ore viene riportato da diversi organi di stampa. Tanti i commenti di approvazione per il bel gesto, non calcolato, del Presidente napoletano Fico.