La compagna di Fico dopo la polemica delle Iene per la colf: "Verità cercate per terra da maiali"

Dedico la grandezza a voi attori di questa commedia: “Le verità cercate per terra, da maiali, tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali; tornate a casa nani, levatevi davanti, per la mia rabbia enorme mi servono giganti.” F.G. E' il post Facebook pubblicato da Yvonne De Rosa (che riprende alcuni versi del Cyrano di Francesco Guccini) compagna del presidente della Camera Roberto Fico, dopo le accuse delle Iene di pagare la colf in nero nella casa napoletana della coppia.