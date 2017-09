Tragedia alla Solfatara, una fiaccolata per ricordare le tre vittime

Duecento persone hammo partecipato alla fiaccolata organizzata dal circolo Acli Dicearchia, d'intesa con il Co.As. (Coordinamento Associazioni flegree-giuglianesi) per commemorare le vittime della tragedia della Solfatara, avvenuta martedì scorso.

A perdere la vita i tre componenti della famiglia Carrer - padre, madre e figlio di 11 anni - finiti in una buca nel corso di una visita nel vulcano. Solo Alessio, il figlio minore di 7 anni, si è salvato.

Dopo la messa celebrata da don Tonino Russo nella chiesa della Madonna Assunta sul porto di Pozzuoli, si è svolta la fiaccolata nelle vie del centro storico della città flegrea, fino in piazza della Repubblica. "Ho espresso il cordoglio e la vicinanza della comunità di Pozzuoli ai familiari dei Carrer - ha detto tra l'altro don Tonino nel corso dell'omelia -. Sono stati vittima di una tragedia assurda in un'oasi in cui non ricordiamo eventi tragici".

L'iniziativa del Co.As., che annualmente ricorda le vittime dei disastri ambientali e della malasanità, quest'anno ha voluto commemorare anche le vittime della Solfatara. Come ha spiegato Ciro Di Francia, presidente del Co.As: "La nostra manifestazione punta a chiedere la massima attenzione sulle questioni inerenti la sicurezza, come anche nel caso della Solfatara. Ora ci auguriamo che la magistratura faccia chiarezza sulla vicenda ed individui le cause del tragico evento".