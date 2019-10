Fiaccolata per gli agenti uccisi: "Troppi limiti alla polizia"

Serata di commozione davanti alla Questura di Napoli, dove 150 persone si sono radunate per rendere omaggio a Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti di polizia uccisi a Trieste in una sparatoria. Nell'atrio della Questura si è tenuta una celebrazione liturgica, terminata con la posa di una corona di fiori e un lungo applauso.

All'esterno, silenzio, lacrime e ancora applausi per i due poliziotti. "Siamo arrivati in un punto in cui si è tutti innocenti tranne gli uomini delle forze dell'ordine - afferma Felice Romano, segretario generale del Siulp, il principale segretario della polizia - Dobbiamo commemorare i defunti e pensare ai vivi, cercando di eliminare le condizioni perché tragedie simili possano ripetersi. Il malvivente che ha ucciso i nostri colleghi, viste le attuali norme, non era nemmeno ammanettato".