Fiaccolata per Davide Bifolco: «Ci manca»

La luce di tante fiaccole accese ha illuminato il rione Traiano questa sera. A quattro anni di distanza il quartiere ha ricordato Davide Bifolco, il giovane ucciso dopo un inseguimento da un carabiniere. Circa 300 persone si sono ritrovate nella periferia napoletana per ricordare il giovane che il prossimo 29 settembre avrebbe compiuto 21 anni.

Comune l'intento di tutte le persone arrivate sul posto: chiedere giustizia per la morte del giovanissimo. Tra poco più di un mese inizierà il processo d'appello per l'uccisione dell'allora 16enne. Tra i presenti al corteo anche i genitori di Davide. Il giorno del suo compleanno verrà organizzato un concerto in sua memoria.