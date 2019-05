Fiaccolata per la piccola Noemi: "Deve conoscere la Napoli bella"

In centinaia si sono ritrovati con le candele davanti all'Ospedale Santobono di Napoli, dove è ancora ricoverata la piccola Noemi, la bimba di 4 anni colpita da un proiettile vagante lo scroso 3 maggio in piazza Nazionale. Le persone accorse hanno pregato, lasciato messaggi, vegliato perché la bambina, che da oggi respira senza l'aiuto dei macchinari, si svegli e venga dimessa.

Non sono mancate le lacrime per i cittadini che hanno voluto lanciare un grido a Noemi: "Napoli non è questo, Napoli è anche una bella città e lei lo deve sapere". L'iniziativa e' stata organizzata dalle associazioni dei fedeli della Madonna dell'Arco che, oltre agli striscioni di incoraggiamento alla bambina, hanno portato gli stendardi utilizzati nelle processioni dei 'fujenti'. Tra i biglietti lasciati davanti al Santobono ce n'è anche uno di Marco Maddaloni, accanto a un kimono: i e' anche un kimono lasciato da Marco Maddaloni, judoka del Rione Scampia, con la scritta 'Noemi, N noto judoka napoletano: "Ti aspettiamo a Scampia".