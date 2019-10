Strage di Trieste, fiaccolata a Napoli in memoria dei due poliziotti uccisi

Le Segreterie Provinciali delle Organizzazioni Sindacali di Napoli SIULP- SIULP FD – SAP, FSP già UGL (ES, Lo Scudo, Lisipo/Pnfd, Adp, Usip, Consap, MP), Federazione SILPCGIL-UIL POLIZIA, hanno organizzato una fiaccolata per ricordare Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due poliziotti uccisi venerdì scorso a Trieste nel corso di una sparatoria presso la Questura locale, e per esprimere solidarietà e vicinanza alle loro famiglie.

L'appuntamento è per le ore 19,00 di lunedì 7 ottobre in via Medina, dinanzi alla Questura di Napoli.

Per il SIULP e SIULP FD parteciperà il Segretario Generale Nazionale Felice Romano, per il SAP il Segretario Nazionale Aggiunto Ernesto Morandini, per l’FSP il Segretario Nazionale Vicario Stella Cappelli e per la Federazione SILP CGIL – UIL Polizia il Segretario Nazionale

Tommaso Delli Paoli

"Questo ennesimo sacrificio di eroici servitori dello Stato dimostra che in queste condizioni non si può più lavorare. Ai cittadini ed ai poliziotti va dato un segnale di rassicurazione e di incentivazione, affinché tutti sappiano che chi non rispetta la legge e la vita umana nel nostro Paese non avrà più sconti. Senza trascurare che è da tempo che chiediamo a gran voce dotazioni idonee perché abbiamo bisogno di maggiori tutele. Al Governo diciamo che è giunto il momento che tratti la sicurezza come un investimento da sostenere e non più come un costo da tagliare. Ritenendo ormai insostenibili tali situazioni invitiamo tutti i colleghi, gli appartenenti alle altre Forze dell’Ordine e la cittadinanza tutta ad unirsi al sit-in fiaccolata, previsto per lunedi 7 ottobre alle ore 19.00 dinanzi la Questura per testimoniare la nostra vicinanza a chi come Pierluigi e Matteo e tante altre vittime ed i loro familiari, sono stati privati ingiustamente della gioia di vivere", spiegano in una nota i sindacati di Polizia.