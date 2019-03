Omicidio di Fortuna Bellisario, domani sera fiaccolata nel Rione Sanità

La famiglia, gli amici, le istituzioni e i movimenti contro la violenza sulle donne manifesteranno lunedì nel Rione Sanità dopo la morte di Fortuna Bellisario, la 36enne uccisa a botte dal marito nella sua casa di Miano alla periferia nord di Napoli. Fortuna e la sua famiglia erano originari del Rione Sanità.

“La sua storia e la sua tragica fine, in una settimana in cui un’altra donna è stata freddata dal marito e una giovanissima ha subito uno stupro di gruppo in un’ascensore della vesuviana, non può e non deve restare nel silenzio della cronaca nera” commenta Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità del Comune di Napoli.

“La sua famiglia e le sue amiche, domani sera ci chiedono di partecipare a una fiaccolata che attraverserà il quartiere di origine di Fortuna, il Rione Sanità", prosegue Poggiani. "La potenza delle centinaia di piazze che l’otto marzo hanno attraversato il pianeta ci chiede di esserci, di non abbassare la testa e di gridare a gran voce a tutte le donne che vivono tra le mura domestiche l’incubo della violenza maschile, che nessuna è sola”. La fiaccolata partirà alle 19:30 in Piazza Fontanelle.