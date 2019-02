Carcere di Poggioreale, fiaccolata di protesta contro la morte di Claudio Volpe

Fiaccolata di protesta all'esterno del carcere di Poggioreale da parte degli "ex Don" e degli amici e parenti dei detenuti dopo la morte di Claudio Volpe, deceduto a 33 anni "per febbre" nel carcere di Poggioreale la scorsa settimana, ma anche per richiamare l'attenzione sul rischio che, a causa dei numerosi rinvii e dei ristretti termini prescrizionali, il processo relativo alla cosiddetta "Cella Zero" non arrivi ad una sentenza di condanna.

La Cella Zero era una cella, vuota e senza numero, presente in ogni padiglione del carcere napoletano, dove tra il 2013 e il 2014 si sarebbero verificate aggressioni con vittime i carcerati.