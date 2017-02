Festini gay a pagamento con i sacerdoti a Napoli: le accuse

Sta creando scalpore un presunto dossier che sarebbe stato inviato alla Curia, in cui si accusano alcuni sacerdoti napoletani di frequentare dei ragazzi (maggiorenni) per incontri hot omosessuali a pagamento in appartamenti del centro storico.

Ad accusare in particolare un sacerdote di una chiesa del centro partenopeo, è un 28enne che avrebbe denunciato l'accaduto. Ma non solo, come riporta Il Mattino, ci sarebbero anche degli screenshot compromettenti di chat su Facebook.

Per ora la vicenda non trova ulteriori conferme e sarebbero già arrivate le prime smentite. C'è da ribadire che non è coinvolto alcun minorenne.