Rifiuti, incendi e balli: festeggiamenti di Capodanno da incubo a Torre del Greco

Immagini da rito tribale, con musica e balli tra botti, rifiuti, e un falò a centro piazza. Sono quelle, provenienti da Torre del Greco e relative alla notte di Capodanno, ricevute e condivise dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

Il consigliere non le commenta, ma pubblica il messaggio con cui un cittadino torrese gli ha inviato il video. "Come lei - scrive l'autore della denuncia - non posso che essere indignato per determinati attegiamenti che queste bestie assumono, so che magari non basterà per far cambiare le cose ma è giusto segnalare perché trovo assurdo che ancora oggi possano esistere determinate persone che non fanno altro che rovinare le nostre meravigliose terre".

"Qui siamo a Torre del Greco durante i festeggiamenti di Capodanno - è la chiosa del cittadino - assurdo".