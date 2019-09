Anche il Vomero, come il centro storico di Napoli, ha reso omaggio al patrono di Napoli, San Gennaro. Per festeggiare l'avvenimento sono state organizzate una serie di manifestazioni in tutto il quartiere. Migliaia le persone che si sono riversate in strada per festeggiare e assistere agli eventi religiosi e laici. Processioni per le strade del quartiere e spettacoli di fuochi d'artificio fanno parte del ricco cartellone di appuntamenti.