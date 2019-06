Festa della Repubblica, in piazza del Plebiscito le celebrazioni

Ricco il programma delle celebrazioni della Festa della Repubblica, che come di consueto a Napoli si è svolta in piazza del Plebiscito. Presenti il prefetto Carmela Pagano e il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Tanti i napoletani che si sono radunati per assistere all’Alzabandiera e al lancio dei paracadutisti. Quaranta persone, provenienti da diversi comuni della provincia, hanno poi ricevuto l’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica, concessa dal Capo dello Stato.

(video instagram Salvatore Pagnano)