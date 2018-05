A Sant'Agata sui due golfi i festeggiamenti per la Beata Vergine Maria di Fatima

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

A Sant'Agata sui due golfi (Na) dal 10 al 13 maggio si terranno solenni festeggiamenti per la Beata Vergine Maria di Fatima.

Saranno presenti uno dei membri della commissione d'inchiesta su Medjugorje e l'arcivescovo Guido Pozzo, incaricato pontificio per la comunione con i lefebvriani.

Beata Vergine Maria di Fatima 13 MAGGIO 2018 S.Agata sui due golfi - "Casa della Madonna" La memoria della Madonna di Fatima (13 maggio) sarà solennemente ricordata dalle sorelle Ausiliarie della Madonna in S.Agata sui due Golfi (Na) dal 10 al 13 maggio prossimi. Le sorelle Ausiliarie, ente religioso di diritto diocesano, sono fondate proprio per la diffusione della conoscenza del messaggio di Fatima così come insegnato e riconosciuto dalla Chiesa. Il triduo (10-12 maggio) sarà predicato dal rev. prof. Salvatore PERRELLA, sacerdote dell'Ordine dei Servi di Maria, già preside della Pontificia Facoltà "Marianum" di Roma ed uno dei maggiori esperti di Mariologia viventi, membro della Commissione Teologica d'inchiesa sulle apparizioni di Medjugorje voluta da Benedetto XVI. Il 10 maggio alle 16:00 presenzierà l'arcivescovo Alfano per l'apertura del Triduo. Il 12 maggio, poi, l'arcivescovo Guido Pozzo terrà una lectio su "Maria nella tradizione della Chiesa" e il 13 maggio presiederà la messa solenne nella memoria della Madonna di Fatima alle ore 18:00 presso il parco "Madonna di Fatima" annesso alla Casa della Madonna di S.Agata sui due golfi. L'arcivescovo Guido Pozzo è arcivescovo titolare di Bagnoregio e Segretario della Pontificia Commissione "Ecclesia Dei" incaricato dalla S.Sede per mediare la piena comunione dei lefebvriani con il Papa; l'arcivescovo Pozzo ha competenza ordinaria su sei istituti religiosi e su un'Amministrazione apostolica personale. Insigne teologo è stato Officiale della Congregazione per la Dottrina della Fede, segretario aggiunto della Commissione Teologica Internazionale ed Elemosionere di Sua Santità, dal 2012 è arcivescovo titolare di Bagnoregio e Segretario della Pontificia Commissione «Ecclesia Dei» istitutita con motu proprio nel 1988 da San Giovanni Paolo II.