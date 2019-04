Festa della Liberazione, Fico: "Su questi valori si basa il nostro Paese"

"La festa della Liberazione deve essere celebrata da tutti perché è su questi valori che si fonda la nostra Republica". Il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico ha preso parte alla cerimonia che si è tenuta a Napoli per festeggiare il 25 aprile, giorno della liberazione dall'occupazione nazi-fascista.

La terza carica dello Stato ha inviato un messaggio ai ministri della Lega, Salvini in testa, che nei giorni scorsi hanno dichiarato che non avrebero preso parte alla festa. "E' necessario ricordare che grazie a quella battaglia in Italia ci sono libere elezioni e libertà di pensiero, valori non scontati appena si esce dal Paese".

Fico ha commentato anche l'onda giudiziaria che ha colpito il sottosegretario leghista alle Infrastrutture Armando Siri, indagato per corruzione: "Fermo restando che per tutti vale la presunzione di innocenza fino a che la magistratura non dimostra il contrario, i partiti devono attuae reazioni dure, soprattutto se si parla di mafia".