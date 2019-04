Festa della Liberazione, de Magistris: "Napoli sarà sempre antifascista"

"Napoli si è liberata da sola dai nazisti ed è una città che sarà sempre antifascista". Il sindaco Luigi de Magistris ha presenziato alla cerimonia per la liberazione dall'occupazione nazifascista che si è tenuta, come ogni anno, davanti al monumento a Salvo D'Acquisto, in piazza Carità.

Cordiale l'incontro con il presidente della Camera Roberto Fico: "Ci sono sensibilità comuni - ha ammesso de Magistris - ma credo che i 5 Stelle abbiano un grosso fardello sulle spalle, rappresentato dal contratto con la Lega. Possiamo anche avere dei punti comuni, ma se poi loro si alleano con un partito i cui esponenti rinnegano il 25 aprile c'è un problema di coerenza".