Festa per la Juve Stabia in B, a Castellammare finestrino di un bus in frantumi

Prosegue a Castellammare di Stabia la festa per la promozione in serie B della Juve Stabia, che al Menti ha liquidato la Vibonese con un 2-1 che consente di festeggiare la storica promozione con due giornate d'anticipo. Secondo quanto riportato dall'Ansa la circolazione è paralizzata tra viale Europa e via Cosenza, arterie principali della città. Un gruppo di circa duecento tifosi festeggia in strada e cerca di coinvolgere anche automobilisti.

Tensione con i passeggeri di un autobus di linea proveniente da Roma: dopo le proteste di una donna, un finestrino dell'autobus è finito in frantumi.