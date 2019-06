Caso Whirlpool, solidarietà ai lavoratori dalla Festa dei Gigli

Anche dalla festa dei gigli di Nola arriva solidarietà per a lotta dei lavoratori della Whirlpool di Napoli, in lotta per la decisione dell'azienda di vendere lo stabilimento partenopeo di via Argine.

La paranza Franzese utilizza le magliette simbolo "Napoli non molla" per vestire il giglio con cui partecipa alla festa.