205esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri, in piazza del Plebiscito le celebrazioni

Il 205° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri vedrà anche quest’anno, domani 4 Giugno, l’allestimento di stand e dimostrazioni nella piazza centrale della città ad anticipare l’annuale appuntamento, mercoledì 5 giugno alle 18:30, con la cerimonia che si terrà presso la Caserma “Salvo D’Acquisto” di via Salvatore Tommasi.



Domani 4 Giugno in piazza Plebiscito, dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, saranno allestiti degli stand aperti alla cittadinanza e alle scolaresche per presentare le attività principali e le specialità dell’Arma. Gli Artificieri Antisabotaggio e in Nucleo Cinofili simuleranno un intervento per la rimozione di un ordigno mentre la Sezione Rilievi allestirà una finta del scena crimine e sarà possibile rilevare impronte digitali con attrezzature e polveri specifiche.

I Carabinieri Forestali esporranno il laboratorio mobile e le loro attività a tutela dell’ambiente e della fauna. I ragazzi potranno divertirsi con gli atleti del Centro Sportivo che daranno dimostrazioni di arti marziali, scherma e pugilato; sarà presente anche un Carabiniere Medaglia Olimpica nella disciplina. Si potrà sperimentare virtualmente lo stato di abbrezza alcolica in una postazione dotata di occhiali speciali.

Sarà possibile anche conoscere l’attività e l’equipaggiamento del Nucleo Subacquei di Napoli oltre che osservare opere e reperti archeologici recuperati dal Comando Tutela Patrimonio Culturale. Verranno infine messe in mostra una Lotus Evora “S” e una Alfa Romeo “Giulia” 2.9 T. Nel corso dell’iniziativa la Fanfara del 10° Reggimento Campania eseguirà intermezzi musicali.

Dal primo giugno e fino al 5, inoltre, le vetrine di alcuni dei più noti negozi della città saranno allestite con equipaggiamenti e materiali storici dell’Arma.