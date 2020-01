Festa della Befana a Napoli: migliaia di persone in piazza del Plebiscito

Si è ripetuto il tradizionale appuntamento con la festa della Befana in Piazza del Plebiscito. Lo spettacolo e i giochi, organizzati e promossi dall'Amministrazione Comunale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sono dedicati a tutti i bambini e le bambine della città di Napoli.

Si è ripetuto anche il volo della Befana, che dall'alto ha offerto regali e caramelle a tutti i bambini in piazza. Spazio anche alla didattica nel percorso ludico-creativo dei Vigili, che è servito ai bambini per imparare a comportarsi in strada. Chiusura con le pizze sfornate dal pizzaiuolo Varlese.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Durante la notte in migliaia di persone si sono invece riversate in piazza del Carmine, dove - da tradizione - si compone la calza di dolciumi per i più piccoli .