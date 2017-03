Verdi: "La festa dell'8 marzo a Napoli serve a foraggiare la camorra"

"La Festa della Donna anche quest'anno è l'ennesima occasione per la criminalità per fare grandi affari illeciti. Infatti da stamattina sono vendute abusivamente ad ogni angolo di strada di Napoli e provincia e di tutta la Regione decine di migliaia di mimose spesso strappate senza alcun criterio ai loro alberi". A denunciarlo sono il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e i consiglieri comunali del Sole che Ride Stefano Buono e Marco Gaudini.

"Si calcola che ogni 8 marzo la camorra incassa grazie alla festa della donna in tutta la Campania oltre 1 milione di euro. Ci meravigliamo che le forze dell' ordine non abbiano represso con durezza il fenomeno che tra l'altro danneggia gravemente il commercio legale dei fiorai e dei rivenditori autorizzati. A chi vuole regalare una mimosa per la Festa della Donna chiediamo di non acquistarla dagli abusivi. Purtroppo questa festa è diventata un'occasione per la camorra per fare affari in modo indisturbato", hanno aggiunto Borrelli, Buono e Gaudini.