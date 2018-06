"Troppa violenza, vado via da Napoli", un altro imprenditore vuole lasciare la città

“Cuori di Sfogliatella”, a corso Novara, dal giorno della sua apertura (25 anni fa) è diventata una delle pasticcerie maggiormente amate da turisti e napoletani.

Antonio Ferrieri è stanco del degrado e della violenza che catterizza l'area a ridosso della stazione di piazza Garibaldi. In un'intervista rilasciata a Repubblica, il 63enne ha rivelato di avere voglia di trasferirsi a Milano, dove ha altri due locali.

"Dieci giorni fa un turista è stato aggredito violentemente da un gruppo di stranieri, forse maghrebini. Lo hanno circondato e picchiato con pugni e calci e colpito con le sedie per sottrargli la macchina fotografica. L'aggressione è avvenuta in un giorno feriale, davanti a decine di persone, a pochi metri dalla pasticceria. L'uomo era romano ma da tempo vive con la famiglia a Londra. Anche il figlio 16enne è stato picchiato. Inoltre grazie ad alcune riprese del nostro sistema di videosorveglianza è stata catturata una banda di borseggiatori stranieri che depredava i turisti appena arrivati in città. Ma non sono stati adottati i provvedimenti necessari a impedire che questi episodi si ripetano".

"Sono nato a vico Scassacocchi a Forcella. Sono grato alla mia città per quanto ho ottenuto, ma vedo che la situazione peggiora giorno dopo giorno. Soprattutto nella zona di piazza Garibaldi, che è ormai invivibile. Per un breve periodo c’era un pattuglia fissa, polizia e carabinieri si alternavano nella sorveglianza, ora l’hanno tolta e sono rimasti solo i vigili urbani", conclude.