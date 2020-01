Lutto nel rione Sanità: si è spento Fernando Malnaidelage Susantha

Il rione Sanità piange per la scomparsa di Fernando Malnaidelage Susantha, originario dello Sri Lanka, che viveva nella nostra città da oltre 10 anni. L'uomo, come spiega "Stranieri in Campania", era molto conosciuto e vero e proprio punto di riferimento per le numerose attività di volontariato a cui partecipava assiduamente, in particolare al fianco di anziani e clochard.

"Sono stato aiutato dalla Comunità di Sant'Egidio e ho pensato di ridare quello che ho avuto andando dai senzatetto e dagli anziani", aveva affermato in una intervista tv.

Dal 2006 faceva infatti parte della Comunità di Sant’Egidio ed era poi diventato Operatore Socio Sanitario. Aveva conseguito di recente il titolo di Mediatore europeo per l’intercultura e la coesione sociale.

I funerali del 52enne si sono tenuti martedì 28 gennaio, alle ore 17:00 nella Chiesa di Santa Maria della Sanità, in piazza Sanità.