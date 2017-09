Capodichino, scoperto cittadino arabo con 73600 euro non dichiarati

Un cittadino arabo è stato scoperto dai funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 1 in servizio nell'aeroporto Capodichino, in collaborazione con la Guardia di Finanza, con 73.600 euro non dichiarati mentre era in partenza da Napoli verso l'Inghilterra.

All'uomo, secondo le disposizioni normative, è stata sequestrata la somma di 31.800 euro, che corrisponde al 50% dell'importo eccedente al limite consentito.