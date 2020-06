Su uno scooter rubato per le strade di Napoli con una pistola a salve: fermato 34enne

I Carabinieri della stazione di Ponticelli hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 34enne del posto, già noto alle forze dell'ordine.

A bordo di uno scooter ha approcciato un gruppo di ragazzi, fermi a chiacchierare lungo Via Carlo Miranda.



La cosa non è sfuggita ad una pattuglia che ha letto nel movimento dell'uomo intenzioni poco pacifiche. Il 34enne si è accorto dei militari ed è fuggito, per essere bloccato dopo un breve inseguimento.



Perquisito, è stato trovato in possesso di una pistola a salve priva del tappo rosso. Lo scooter, invece, è risultato provento di un furto consumato nello stesso quartiere l’8 giugno scorso.



Fermato per ricettazione, il 34enne – dopo l’udienza di convalida – è stato sottoposto ai domiciliari. Il ciclomotore è stato restituito al legittimo proprietario.

