Aggredì un'automobilista: fermato il parcheggiatore abusivo di Piazza Garibaldi

Gli agenti dell'U.O. Tutela Emergenze Sociali della Polizia Locale di Napoli sono riusciti a intercettare in Piazza Garibaldi il parcheggiatore abusivo che pochi giorni fa aveva aggredito fisicamente un'automobilista che si era rifiutato di elargire il pagamento per la sosta.

L'uomo aveva pubblicato una foto del suo volto tumefatto e ferito a seguito dell'aggressione subita.

Gli uomini della Polizia Municipale di Napoli, nell'ambito dell'attività di contrasto ai parcheggiatori abusivi, hanno rintracciato il malvivente nei dintorni della Stazione Centrale individuandolo mentre stava ancora una volta svolgendo l'attività.

Il 47enne è stato riconosciuto dalla vittima. Sottoposto agli accertamenti di rito, è risultato pluripregiudicato per innumerevoli reati contro il patrimonio. L'uomo è stato denunciato dalla Municipale di Napoli per i reati di tentata estorsione, minacce e lesioni e condotto, per competenza, presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli.