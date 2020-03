"Vorrei un regolare contratto e gli arretrati": ex datore di lavoro spara ad extracomunitario

Tentata estorsione, lesione personale aggravata, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Sono i reati di cui è sospettato - e per i quali è stato fermato - un imprenditore 40enne di Varcaturo.

I carabinieri hanno trovato, in via Licola Mare, un extracomunitario 55enne ferito ad una gamba da colpi di arma da fuoco. Questi è stata soccorso e trasportato dal 118 all'ospedale di Pozzuoli.

Ai militari ha quindi raccontato cosa era successo: aveva avuto l'ennesima discussione con il suo ex datore di lavoro per prestazioni ancora non pagate e perché non era mai stato regolarizzato, e l’imprenditore alla fine aveva esploso alcuni colpi di pistola colpendolo due volte alla gamba.



i carabinieri hanno rinvenuto due bossoli sul luogo degli spari, e arrestato il presunto responsabile. Dalle indagini è emerso anche che l’imprenditore aveva già minacciato il suo ex dipendente, perché voleva obbligarlo a ritirare una vertenza sindacale presentata in passato. Il 55enne è stato dimesso e giudicato guaribile in 30 giorni per la frattura di tibia e femore, mentre il fermato è stato portato in carcere.