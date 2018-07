Due uomini dei D'Alessandro fermati in bici elettrica

Andavano in giro a bordo di biciclette elettriche modificate nonostante fossero sottoposti al regime della sorveglianza speciale. Fino a quando non si sono imbattuti nei carabinieri della Radiomobile di Castellammare che li hanno riconosciuti immediatamente. Fermati e denunciati due ras del clan D'Alessandro trovati a bordo di biciclette elettriche modificate e non re-immatricolate.

Uno ha precedenti per associazione mafiosa, finalizzata allo spaccio, omicidio, estorsione e rapina. L'altro gli stessi precedenti con l'aggiunta del porto abusivo d'arma. Entrambi erano sottoposti al regime della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. I militari erano in strada proprio per dei controlli sulla circolazione stradale. Sequestrati altri otto veicoli ed elevate 40 contravvenzioni.