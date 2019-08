Venditore ambulante massacrato, fermati tre giovanissimi

Tre minori, uno di 16 e due di 15 anni, tutti della zona dei Decumani, sono steti fermati perché sospettati di far parte della baby gang che in via Generale Orsini, nella notte tra l’11 ed il 12 agosto, ha aggredito e gravemente ferito un venditore ambulante di nazionalità bengalese. L'uomo, 39 anni, si trova ancora ricoverato al Cardarelli in prognosi riservata per le gravi fratture riportate al volto.

Ai ragazzini si è arrivati attraverso innanzitutto l’acquisizione delle registrazioni di tutti i sistemi di videosorveglianza presenti nella zona della violenza. È stato individuato dalla polizia un gruppo di giovanissimi aggirarsi nei pressi del luogo dell'aggressione in orari compatibili. Grazie a precedenti indagini volte al contrasto della violenza delle baby gang, gli agenti sono arrivati ad identificare alcuni elementi del gruppo.

Tra le giornate di giovedì e venerdì scorsi è partita quindi una serie di perquisizioni nelle abitazioni di tre ragazzini, con sequestri di abbigliamento e smartphone. Diversi sospettati – in presenza dei genitori e dei legali – sono quindi stati ascoltati così come numerosi testimoni.

L'agguato e i fermi

Dalla ricostruzione del materiale video acquisito, e da diverse testimonianze, è emerso come i giovani abbiano prima accerchiato la vittima ed un suo connazionale a scopo di rapinarli. Poi, a fronte della resistenza dei due ambulanti, questi sono stati aggrediti fisicamente con l’uso, tra l’altro, anche di una grossa pietra che ha colpito al volto il bengalese 39enne. Venerdì sono stati emessi i decreti di fermo per i tre presunti violenti, poi eseguiti nella mattinata di ieri.

Le forze dell'ordine sono a caccia di altri elementi della banda.