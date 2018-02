Baby ladri d'appartamento scoperti dalla domestica: nei guai una 16enne

Giovanissimi, 14 anni lui e 16 lei, stavano provando a derubare un appartamento ma sono stati bloccati dai carabinieri.

L'episodio è avvenuto a Qualiano. I baby topi d'appartamento, scoperti dalla domestica, si erano dati alla fuga spingendo e poi facendo cadere la donna che voleva inseguirli. Successivamente i militari – intervenuti dopo una telefonata al 112 – hanno posto fine alla scorribanda.

Mentre il 14enne non era imputabile ed è stato quindi consegnato ai genitori, la ragazzina è finita in cella. Si tratta di una pregiudicata del 2002 domiciliata presso il campo rom di Scampia, che dovrà adesso rispondere di concorso in rapina impropria e lesioni personali.