Tentata rapina a Porta Capuana, accoltellato un 24enne

Un 24enne è rimasto ferito la notte scorsa in un tentativo di rapina avvenuto a Porta Capuana. Il giovane stava passeggiando con un amico quando è stato avvicinato da due giovani, giunti in sella ad uno scooter, che lo hanno minacciato con un coltello, intimandogli di consegnare portafogli e telefonino.

Il 24enne ha reagito, ne è nata una colluttazione, culminata con un pugno sul viso e con una coltellata alla gamba del malcapitato.

Il giovane, che ha precedenti per rissa, è stato soccorso e accompagnato in ospedale. Indagini in corso della polizia per risalire ai colpevoli dell'aggressione.