Piazza San Domenico, tentata rapina: ferito un 22enne spagnolo

Paura in piazza San Domenico per uno spagnolo, a Napoli nell'ambito del progetto Erasmus. Il 22enne è stato avvicinato sabato notte nella centralissima piazza del centro storico, luogo della movida giovanile, da alcuni malviventi che volevano portargli via il telefonino. Ne è nata una colluttazione, con lo spagnolo che ha avuto la peggio, venendo colpito alla testa da un oggetto appuntito.

Per il giovane si sono rese necessarie le cure in ospedale, con prognosi di 10 giorni per la ferita lacero contusa. Sul caso indaga la polizia.

Notte di sangue

Sempre nella serata di ieri si sono verificati altri due episodi di sangue. Un 17enne è stato picchiato e accoltellato ad un fianco nella serata di ieri. Il giovanissimo, residente ad Arzano, è stato aggredito da una baby gang. A soccorrerlo i militari in servizio per l'operazione Strade sicure. Accoltellato anche un 15enne di Qualiano sempre nelle strade della movida napoletana, nella centralissima piazza Vittoria.