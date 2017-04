Agguato nel napoletano per motivi di gelosia: arrestato 74enne

Un 50enne ucraino è stato ferito alla spalla destra alle 6.30 del mattino in via Francesco Iervolino a Terzigno, a poca distanza dal cantiere edile in cui lavora l'uomo.

Ad esplodere i colpi di arma da fuoco con un fucile da caccia un 74enne del luogo, arrestato dai carabinieri.

Alla base dell'agguato, motivi di gelosia: il ferito è l'attuale compagno di una donna ucraina, precedentemente badante della mamma dell'aggressore 74enne.

Il 50enne ucraino è stato trasportato all'ospedale di Boscotrecase dove versa in condizioni serie, ma non è in pericolo di vita.

La perquisizione domiciliare in casa dell'arrestato ha portato al ritrovamento del fucile da caccia.