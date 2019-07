Universiadi Napoli, ferito atleta del Congo dopo uno scippo

Un atleta del Congo è rimasto ferito ieri sera, mentre era in corso la Cerimonia d'Apertura delle Universiadi, in uno scippo a via Claudio, a pochi passi dallo stadio San Paolo.

Allo sportivo africano è stato portato via il telefonino. Il giovane è stato scaraventato a terra dai malviventi durante lo scippo. Si è reso perciò necessario per l'atleta il soccorso del 118.

Indagini dei carabinieri per risalire all'identità degli scippatori.