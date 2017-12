Agguato a Sant'Antimo, in provincia di Napoli. Un 53enne è rimasto ferito in un agguato avvenuto su corso Europa, intorno alle 19.30. L'uomo, noto alle forze dell'ordine, è stato colpito alle gambe e trasportato d'urgenza all'ospedale di Frattamaggiore. Non rischia la vita.

Sul caso indagano i carabinieri.