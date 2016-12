Rapina finisce nel sangue: 20enne in in di vita per difendere la fidanzata

Paura a Torre del Greco, in via del Corallo, dove un 20enne è stato avvicinato da due rapinatori mentre viaggiava in scooter in compagnia della propria fidanzata.

I banditi, come riporta il Mattino, hanno provato a rubare la moto del giovane, ma questi ha reagito difendendo scooter e fidanzata. I malviventi hanno estratto la pistola esplodendo diversi colpi di arma da fuoco all'indirizzo del 20enne, ferendolo alle gambe e alla schiena.

Il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Maresca e poi al presidio ospedaliero di Boscotrecase dove è stato operato. Le sue condizioni sono molto gravi.