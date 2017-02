Reagisce alla rapina: ferito alla testa un 35enne

Un 35enne è stato ferito durante un tentativo di rapina avvenuto in via Provinciale Napoli a Pianura. L'uomo è stato avvicinato dal malvivente mentre era in compagnia di un 68enne in attesa di rifornirsi di prodotti ortofrutticoli.

Il 35enne è stato colpito alla testa con il calcio della pistola ed è svenuto. Sul posto è arrivato il 118 che lo ha trasportato al San Paolo, dove gli è stata riscontrata una frattura della scatola cranica provocata dalla caduta sul suolo.