Incidente sul Corso Vittorio Emanuele, ferito un centauro

Un centauro è rimasto ferito al Corso Vittorio Emanuele, nel tratto finale, in direzione di Mergellina. L'uomo alla guida della moto è rimasto a terra per alcuni minuti, fino all'arrivo dei soccorritori del 118 che hanno deciso di immobilizzarlo per le sospette fratture dovute alla caduta. Sul posto anche i Carabinieri, che ora indagano sulla dinamica dell'incidente. Traffico paralizzato sull'importante asse viario partenopeo.



(foto Nicola Clemente)