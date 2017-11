Incidente sul lavoro ad Ischia: ferito un 54enne

Un operaio di 54 anni è rimasto ferito alla gamba in un incidente sul lavoro, avvenuto ad Ischia Ponte. L'uomo, mentre era la lavoro, è stato colpito da una grossa porzione di muro in cemento. Sul posto è intervenuto il 118. Difficoltose le operazioni di per salvare l'arto del 54enne rimasto incastrato sotto il pezzo di muro.

Il 54enne è stato trasportato al Rizzoli di Lacco Ameno. Ha riportato una frattura alla gamba.