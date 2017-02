Far west tra bande: 27enne ferito davanti agli occhi della moglie

Ancora una sparatoria, probabilmente tra bande rivali. Si tratta dell'episodio che ha portato al ferimento di un 27enne, giovedì notte, in via Padre Ludovico di Casoria nel quartiere Mercato.

Il ragazzo stava rincasando con la sua consorte quando – a riportarlo è il Roma – è rimasto coinvolto in un conflitto a fuoco tra due bande rivali. Un proiettile lo ha ferito ad una gamba, per fortuna in modo non grave.

La moglie è rimasta per fortuna incolume.