Giornalista milanese si frattura il gomito su un tombino: "De Magistris chiacchiera meno"

"Un maledetto tombino sporgente in via Duomo a Napoli e ti rompi il gomito: weekend con moglie rovinato, programmi vari immediati che saltano, un male cane, i primi aiuti di Lidia e di un barista, l’ambulanza e l’intervento chirurgico all’ospedale Loreto Mare: tutti bravi, gentili e veraci, nel vero stile napoletano. In camera con don Giuseppe che ascolta le canzoni napoletane, Antonio e Marco. Si parla di calcio, qualche preghierina e vige l’allegria tra una ingessatura e l’altra. Ringrazio l’amico Gerardo Giannone per la sua disponibilità. Al sindaco De Magistris dico: “Chiacchiera di meno e fai sistemare le strade...”. (vale anche per gli altri)". Sono le parole di Pierluigi Bonora, giornalista lombardo de Il Giornale, che ha denunciato l'accaduto su Facebook.

Tanti i messaggi di pronta guarigione per Bonora.