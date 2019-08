Bagnante ferito grave alla Gaiola, lo salva l'elicottero (VIDEO)

E' stato necessario l'intervento dell'elicottero per soccorrere un uomo rimasto gravemente ferito nell'area della Gaiola. Non sono chiare le circostanze che hanno portato al ferimento del malcapitato. “Ringrazio la squadra delle donne e degli uomini del 118 di Napoli che si sono ancora una volta distinti per un intervento ad alta complessità, salvando la vita ad un bagnante gravemente ferito" afferma il direttore dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva.

“Sul posto - spiega il direttore del 118 Giuseppe Galano - è intervenuto l’elicottero con base a Pontecagnano (dotato di verricello) assieme al personale della postazione Pianura. Un esempio lampante di professionalità e determinazione; tali risultati non si raggiungono per caso ma solo perché alla base c’è impegno e formazione continua”. Il paziente è ricoverato all’Ospedale del mare.