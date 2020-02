Cade rovinosamente dal vallone: salvato da un contadino

Un 76enne è caduto rovinosamente dal vallone di via Vecchia San Rocco.

L'uomo è stato trovato alle 2 del mattino da un contadino della zona, che ha sentito i lamenti provenire dal bosco e ha avvisato i Vigili del Fuoco.

Le condizioni del 76enne, residente a Mugnano di Napoli, non destrano preoccupazioni, nonostante sia stato trasportato in ospedale in codice rosso.